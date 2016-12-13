Европейский университет временно возобновил работу

Действие распоряжения Рособрнадзора о приостановлении действия лицензии Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) на ведение образовательной деятельности заморожено. Такое решение принял Арбитражный суд города Москвы, удовлетворив ходатайство университета.

До рассмотрения по существу иска об оспаривании решения ведомства университет сможет вернуться к работе, сообщается на официальном сайте учебного заведения.

«Это решение суда позволит университету вернуться к нормальной работе до рассмотрения по существу иска об оспаривании предписания Рособрнадзора от 16.09.2016», — отмечается в сообщении.

В университете полагают, что это первый успешный шаг по нахождению юридического решения, пусть и временного.