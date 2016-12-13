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Европейский университет временно возобновил работу

Однако учебный процесс на данный момент приостановлен

Действие распоряжения Рособрнадзора о приостановлении действия лицензии Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) на ведение образовательной деятельности заморожено. Такое решение принял Арбитражный суд города Москвы, удовлетворив ходатайство университета.

До рассмотрения по существу иска об оспаривании решения ведомства университет сможет вернуться к работе, сообщается на официальном сайте учебного заведения.

«Это решение суда позволит университету вернуться к нормальной работе до рассмотрения по существу иска об оспаривании предписания Рособрнадзора от 16.09.2016», — отмечается в сообщении.

В университете полагают, что это первый успешный шаг по нахождению юридического решения, пусть и временного.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Европейский университет временно возобновил работу

Однако учебный процесс на данный момент приостановлен

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