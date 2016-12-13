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В Москве открыли места для зимнего купания

Список выложен на сайте столичного правительства

19 специально оборудованных мест для зимнего купания открыли в Москве.

Список официальных ледяных прорубей можно посмотреть на сайте столичного правительства, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

По словам заммэра по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, пока места для моржевания не включены в список объектов для массового зимнего отдыха.

Ранее агентство передавало о том, что в этом году открылся 19-й зимний купальный сезон. Нынче он официально начался 23 ноября.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

В Москве открыли места для зимнего купания

Список выложен на сайте столичного правительства

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