Российские компании ожидают увеличения экспорта угля в Азию

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рост мирового спроса на уголь почти на 200 млн т в ближайшие пять лет — до 5,64 млрд т в 2021 году. Это соответствует ежегодному росту в среднем на 0,6%. Вместе с тем в МЭА отмечают, что доля угля в общем потреблении энергоресурсов снизится с 41% в 2013 году до примерно 36% в 2021 году. По мнению экспертов, спрос на уголь будет расти за счет Индии, Южной Кореи, Турции, Вьетнама и Индонезии. При этом России выгодно развивать экспорт угля, прежде всего в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Для этого потребуется модернизация портовой и железнодорожной инфраструктуры на Дальнем Востоке России, что позволит увеличить экспорт российского угля в АТР с 85 млн до 120 млн т к 2030 году.

Эксперты МЭА считают, что угольная генерация будет оставаться конкурентоспособной наряду с газовой. По прогнозу BMI Research, уголь останется основным источником производства электроэнергии вплоть до 2025 года, занимая 35% рынка, тогда как на газовую генерацию придется 25%. Помимо этого, по итогам 2015 года уголь был вторым после нефти первичным источником энергии по потреблению в мире, на который пришлось 29% общего энергопотребления.

Несмотря на значимость угля как энергоресурса, в мире наблюдается заметное изменение в структуре его потребления. По подсчетам МЭА, в 2015 году впервые за последние 30 лет потребление угля в мире существенно снизилось из-за падения потребления угля в Китае. При этом, по мнению экспертов агентства, в ближайшие пять лет Китай останется лидером потребления: на долю КНР по-прежнему будет приходиться почти 50% мирового спроса на уголь и свыше 45% его добычи.

В 2015 году угольная генерация в общем объеме производства энергии КНР составляла 64%, газовая — по разным данным — 3–6%. В то же время к новым энергетическим объектам китайские власти предъявляют повышенные экологические требования, направленные на снижение выбросов в атмосферу углекислого газа.

Потребление энергоресурсов в Китае ежегодно будет расти примерно на 4% в ближайшие пять лет. Поскольку в этой стране нет значительных запасов жидких углеводородов в отличие от угля, то последний в долгосрочной перспективе останется ключевым видом топлива, наиболее оптимальным с точки зрения цен.

Что касается стран Азиатско-Тихоокеанского региона в целом, то там быстрыми темпами развивается промышленность, идет устойчивый демографический рост. Страны этого региона еще долго не смогут перейти на альтернативные источники энергии и останутся крупными потребителями угля, отмечает МЭА.

В Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) «Известиям» рассказали, что рынок АТР сегодня действительно является ключевым — на него приходится 59% поставок предприятия на международный рынок. При этом в угольной компании отметили, что наиболее привлекательными для СУЭК являются премиальные рынки Японии и Южной Кореи. В качестве еще одного крупного и стратегически важного рынка в компании называют Китай.



По данным источника «Известий» в угольной отрасли, рынок АТР будет оставаться ключевым для экспорта российского угля. Модернизация портовой и железнодорожной инфраструктуры на Дальнем Востоке России позволит увеличить экспорт угольной продукции в АТР с 85 млн до 110–120 млн т к 2030 году.

В компании «Русский уголь» считают, что в ближайшие 30–50 лет никто в мире не уйдет от традиционного использования угля.

— Уголь — один из самых дешевых видов топлива. Есть регионы, где нет других источников энергии, кроме угля. Создавать там инфраструктуру под альтернативные источники энергии долго, затратно и нецелесообразно. Теплообеспечивающая инфраструктура многих регионов России спроектирована именно под уголь. Ее полное переоборудование под газ потребует немало времени и средств. В Европе сейчас действительно есть тенденция снижения доли угля в энергетическом балансе. Однако пока уголь экономически выгоден, его будут использовать и там, — рассказали эксперты российской компании.

Согласно оценке «Русского угля», российским угледобывающим предприятиям выгодно развивать экспорт — прежде всего в страны АТР. Экспорт угля из России вырос с 2011 года почти на 40%, до 155 млн т в 2015 году, из которых на энергоуголь пришлось свыше 100 млн т. По итогам 2015 года Россия стала третьей страной после Индонезии и Австралии по экспорту угля в мире. Добыча угля в России в 2015 году составила 373 млн т.



Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов отмечает, что одним из преимуществ рынка угля является его низкая политизированность. По мнению эксперта, спрос на уголь будет расти за счет Индии, Южной Кореи, Турции, Вьетнама и Индонезии, при этом суммарный прирост может превысить 300 млн т к 2020 году.

— Уголь проигрывает газу при текущем соотношении цен, однако источников поставки угля больше, и рынок куда менее политизирован, чем рынок газа, поэтому диверсификация источников энергии способствует сохранению угля в качестве значимого источника энергии в будущем, — сказал эксперт.

По мнению Максима Худалова, Россия продолжит наращивать экспорт в азиатском регионе за счет сокращения присутствия в Европе, а уровень добычи в России в 400 млн т, вероятнее всего, будет преодолен. Преимущество получат компании, ориентированные на экспорт, выпускающие качественные угли марок Т и СС либо энергетический концентрат марок Д, ДГ и Г с высокой калорийностью и низким содержанием серы.

Управляющий партнер Kirikov Group Даниил Кириков отмечает, что сейчас существует несколько точек зрения на баланс спроса и предложения угля в среднесрочной перспективе. По его мнению, относительность прогнозов связана в первую очередь с отсутствием четкого понимания того, как будут развиваться основные потребители угольной продукции — Китай и Индия.

— Все прогнозы предполагают рост рынка на уровне 0,6–0,8% в год. В то же время нет единства мнений относительно размеров удельной доли угля в общем объеме потребления энергоресурсов, — отметил эксперт.

По его словам, для России в таких условиях необходимо интенсивное развитие обогащающих производств, при отсутствии которых она не сможет сохранить свои позиции на мировых рынках.