Водитель Mercedes, сбивший двух школьниц, сам явился в полицию

Водитель, сбивший накануне на своем внедорожнике Mercedes двух девятилетних девочек-близнецов на западе Москвы, пришел с повинной к следователям.



Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на представителя столичного главка СКР Юлию Иванову.



Мужчину уже допрашивают в территориальном отделе Следственного комитета России.



Напомним, ДТП произошло в московском районе Раменки на пересечении Университетского проспекта и Мосфильмовской улицы.



Согласно данным госавтоинспекции, водитель иномарки сбил на регулируемом пешеходном переходе школьниц-близняшек, когда они переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.



Отмечалось, что шофер и пассажиры оказали помощь пострадавшим девочкам. Позже виновник ДТП, не дождавшись приезда полиции, решил скрыться с места происшествия.