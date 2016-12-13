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Водитель Mercedes, сбивший двух школьниц, сам явился в полицию

С мужчиной работают следователи

Водитель, сбивший накануне на своем внедорожнике Mercedes двух девятилетних девочек-близнецов на западе Москвы, пришел с повинной к следователям.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на представителя столичного главка СКР Юлию Иванову.

Мужчину уже допрашивают в территориальном отделе Следственного комитета России.

Напомним, ДТП произошло в московском районе Раменки на пересечении Университетского проспекта и Мосфильмовской улицы. 

Согласно данным госавтоинспекции, водитель иномарки сбил на регулируемом пешеходном переходе школьниц-близняшек, когда они переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.

Отмечалось, что шофер и пассажиры оказали помощь пострадавшим девочкам. Позже виновник ДТП, не дождавшись приезда полиции, решил скрыться с места происшествия.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Водитель Mercedes, сбивший двух школьниц, сам явился в полицию

С мужчиной работают следователи

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