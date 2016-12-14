Сенаторам не хватает срока для ежемесячной доплаты к пенсии

Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности озаботился проблемой ежемесячных пенсионных доплат тем членам верхней палаты, кто из-за «технических» задержек при получении мандата проработал менее пяти лет. Парламентарии уверены, что такая несправедливость должна быть устранена, и подготовили соответствующие изменения в законы «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ» и «О порядке формирования Совета Федерации Федерального собрания РФ». Как пояснил журналистам зампред комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, эта надбавка составляет 40% от базовой части страховой пенсии.

Первым обратил внимание на соответствующие «пробелы» в законодательстве председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский. На одном из заседаний верхней палаты парламента он обратился к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой дать поручение профильному комитету разработать решения, которые «не позволяли бы с момента вручения почетной грамоты (при уходе из СФ. — «Известия») отключать телефоны, лишать сенатора машины, возможности приобрести билет, чтобы уехать домой, и так далее, и так далее».

Комитет СФ по регламенту и организации парламентской деятельности провел круглый стол, на котором сенаторы, депутаты и представители экспертного сообщества рассмотрели проект закона о внесении изменений в ст. 29 закона «О статусе членов СФ и депутатов Госдумы», подготовленный группой сенаторов во главе с Валерием Рязанским.

В документе (имеется в распоряжении «Известий») отмечается, что со вступлением в силу закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан» с 1 января 2017 года члены СФ и депутаты Госдумы имеют право на ежемесячную доплату к пенсии «только при условии исполнения ими полномочий в соответствующем качестве не менее пяти лет».

— Однако полные сроки исполнения полномочий членов Совета Федерации в связи с особым порядком наделения их полномочиями — меньше пятилетнего периода, что ведет к ограничению (лишению) социальных гарантий членов СФ, — говорится в пояснительной записке к сенаторскому законопроекту.

Кроме того, сенаторы указывают, что из анализа законодательства и подсчетов реальных сроков полномочий членов СФ следует, что «до необходимых пяти лет полномочий для получения права на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости может не хватать нескольких дней».

Как сообщил на круглом столе Валерий Рязанский, с доводами сенаторов согласны и в Министерстве труда и социальной защиты. Он уточнил, что общий срок организационных неурядиц, который связан с правовыми пробелами при назначении сенаторов от законодательного органа власти может достигать трех месяцев.

В свою очередь, заместитель председателя комитета по регламенту Сергей Попов привел данные последней избирательной кампании, по которым только один сенатор был назначен в первую неделю после выборов, еще 16 — во вторую неделю, в третью — 17 сенаторов и на четвертой — пять.

Вместе с тем депутат Госдумы четвертого и пятого созывов, первый зампред Тульской областной думы Александр Москалец считает, что федеральные парламентарии слишком увлеклись «заботой о пенсиях и другом благополучии». Он напомнил, что любой человек, чтобы стать депутатом или членом СФ, дает свое добровольное согласие работать по тем правилам, которые сегодня действуют, однако уже став парламентарием, он пытается эти правила переделать под себя.

— Он (депутат, сенатор) тут же говорит: эти правила — «неправильные», давайте их переделаем под меня, они мне не дают каких-то других преференций и так называемой защиты пенсии, но тогда получается режим законодательного злоупотребления правом, — говорит парламентарий, напомнив коллегам, что закон о статусе парламентария менялся уже около 50 раз, до 4–5 раз за год, — отметил Москалец.

Директор центра изучения кризисного общества, завкафедрой государственного контроля МФЮА Максим Вилисов со своей стороны заметил, что соблюдение прав человека по пенсионному обеспечению членов СФ — это принципиально важный вопрос, особенно в современных условиях.

— Растет степень открытости госслужащих, растет степень требовательности к ним относительно имущественных и других вопросов, и эта тенденция положительная, она действительно оздоравливает корпус представительной власти, но при этом должен соблюдаться баланс и должны предоставляться соответствующие права и гарантии, — утверждает эксперт.

Один из авторов рассматриваемого законопроекта — первый зампред комитета СФ по регламенту Светлана Горячева говорит, что лично за себя она не переживает, поскольку была депутатом многих созывов и уже заработала себе и прокурорскую пенсию, и депутатскую надбавку.

— Но мы должны думать о тех людях, которые пришли сюда впервые, отработали честно, добросовестно весь свой срок. Они не виноваты, что мы внесли изменения в законодательство и поменяли эти сроки. Мы должны об этих людях подумать тоже, и раз они не совершили ничего противоправного, такое же точно право они должны иметь на эту пенсию, — обратилась к своим коллегам парламентарий.