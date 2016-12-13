Потерявший память житель Удмуртии вернулся домой спустя 24 года

В Удмуртии полиция выдала паспорт уроженцу села Малая Пурга Владимиру Вахрушеву, который 24 года назад потерял память в драке и жил под другим именем в Абхазии. На родине мужчина после исчезновения в 1992 году был признан умершим. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.

В 1992 году Вахрушев возвращался домой из Латвии после службы в армии. В поезде молодого человека избили неизвестные, в результате чего он потерял память и не добрался до дома. Поиски пропавшего успеха не принесли. В 2006 году судом РФ Вахрушев был признан погибшим.

Однако спустя 24 года мужчина вернулся домой. Оказалось, что все эти годы он прожил в Абхазии под именем Виталий. Год назад мужчина попал в ДТП и вспомнил свое настоящее имя и место рождения. В результате проверки полиции удалось подтвердить, что мужчина является гражданином РФ.