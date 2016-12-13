Полиция не обнаружила взрывное устройство в ТЦ «Мега Белая дача»

Полиция не обнаружила взрывное устройство в торговом центре «Мега Белая дача» в Подмосковье. Принимаются меры для задержания сообщившего о готовящемся теракте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы области.

Ранее неизвестный сообщил о том, что в торговом центре в подмосковных Котельниках произойдет взрыв. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции эвакуировали из здания всех людей и проверили все помещения центра.

В случае поимки злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы за ложное сообщение о готовящемся взрыве.