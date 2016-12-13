Стоимость проезда в общественном транспорте в Москве вырастет на 7,5% с 1 января 2017 года.

«Стоимость наиболее востребованных безлимитных билетов останется на прежнем уровне», — приводит сайт столичного мэра слова замглавы дептранса Алины Бисембаевой.

При этом чиновница отметила, что пассажиры, регулярно пользующиеся подобными едиными, никаких изменений не заметят.

На сайте мэра Москвы также сообщается, что цена билета на одну поездку на любом виде общественного транспорта вырастет с 50 до 55 рублей. Увеличится, в частности, и стоимость карточек на 60 поездок — с 1570 до 1700 рублей. Цена на студенческие проездные вырастет от 10 до 15 рублей в месяц.

Для пассажиров, использующих в качестве проездных билетов банковские карты и смартфоны c NFC-соединением, стоимость проезда даже немного уменьшится. 10 рублей с каждой поездки смогут экономить и лица, покупающие билеты «90 минут», однако при этом не совершающие предусмотренной тарифом пересадки на другой вид общественного транспорта.

Кроме того, из билетного ассортимента полностью исключат проездные «ТАТ» на 90 и 365 дней, а также пригородный «ТАТ» и разовый проездной на поездку между зонами А и Б.