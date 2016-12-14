Асад: террористы напали на Пальмиру, чтобы отвлечь внимание от Алеппо

Боевики ИГ (запрещенная в России террористическая группировка) напали на сирийскую Пальмиру, для того чтобы отвлечь внимание правительственной армии от операции по освобождению Алеппо. Об этом в интервью телеканалу RT заявил президент САР Башар Асад.

«Это (атака ИГ. — «Известия») ответ на то, что происходит в Алеппо, на продвижение сирийской армии, и они хотят сделать это, скажем так, подорвать победу в Алеппо и в то же время отвлечь внимание сирийской армии от Алеппо, чтобы направить ее в сторону Пальмиры», — приводит телеканал его слова.

По мнению президента Сирии, при этом Запад не замечает нападения на Пальмиру и убийства в Алеппо, а предпочитает беспокоится лишь об успехах сирийской армии.

«Если бы Пальмира была взята правительством, это вызвало бы беспокойство по поводу культурного наследия. Если же мы освобождаем Алеппо от террористов, то … западные чиновники и ведущие СМИ будут беспокоиться за мирное население», — заявил он.

Асад также отметил, что призывы западных лидеров к России «повлиять на Сирию» обусловлены лишь стремлением остановить наступление правительственной армии на террористов.

«Перевод их заявления для России: «Пожалуйста, прекратите наступление сирийской армии против террористов». Это смысл их заявления, забудьте всё остальное», — добавил он.