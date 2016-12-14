Мирзиёев принял присягу и вступил в должность президента Узбекистана

Избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял присягу на совместном заседании обеих палат парламента страны и вступил в должность.

Председатель Центральной избирательной комиссии Мирза-Улугбек Абдусаломов вручил Мирзиёеву удостоверение главы государства, после чего он, положив руку одновременно на конституцию и Коран, произнес присягу. Мирзиёев принял обязательства «строго следовать конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на президента республики Узбекистан обязанности».

Выборы президента прошли в Узбекистане 4 декабря. Мирзиёев был выдвинут от Либерально-демократической партии республики (УзЛиДеп) и набрал 88,61% при явке 87,83% избирателей.

Предыдущий президент Узбекистана Ислам Каримов, возглавлявший страну с 1990 года, скончался от инсульта 2 сентября текущего года на 79-м году жизни. Мирзиёев, будучи премьер-министром страны, по решению парламента исполнял обязанности главы государства.