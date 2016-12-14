Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Мирзиёев принял присягу и вступил в должность президента Узбекистана

Председатель ЦИК страны вручил экс-премьеру удостоверение главы государства

Избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял присягу на совместном заседании обеих палат парламента страны и вступил в должность.

Председатель Центральной избирательной комиссии Мирза-Улугбек Абдусаломов вручил Мирзиёеву удостоверение главы государства, после чего он, положив руку одновременно на конституцию и Коран, произнес присягу. Мирзиёев принял обязательства «строго следовать конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на президента республики Узбекистан обязанности».

Выборы президента прошли в Узбекистане 4 декабря. Мирзиёев был выдвинут от Либерально-демократической партии республики (УзЛиДеп) и набрал 88,61% при явке 87,83% избирателей.

Предыдущий президент Узбекистана Ислам Каримов, возглавлявший страну с 1990 года, скончался от инсульта 2 сентября текущего года на 79-м году жизни. Мирзиёев, будучи премьер-министром страны, по решению парламента исполнял обязанности главы государства.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Мирзиёев принял присягу и вступил в должность президента Узбекистана

Председатель ЦИК страны вручил экс-премьеру удостоверение главы государства

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Владимир Ресин

депутат Госдумы

Все мнения

Мнение

Аркадий Тумасов

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке