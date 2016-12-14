В Ульяновской области будут делать вино из голубики

На территории Ульяновской области появится предприятие, на котором будут выращивать голубику и производить из нее вино, биологически активные добавки и кондитерские изделия. Новый завод построит крупная иранская компания.

«Спресс Гиях Салем Кооперэйтив Компани» и власти региона заключили инвестиционное соглашение на Российско-Иранском бизнес-форуме в Тегеране, сообщает 1ul.ru.

Сумма инвестиций в проект составит более 200 млн рублей. Реализация стартует в 2017 году. На предприятии по производству и переработке голубики будет создано порядка 100 рабочих мест.

Соглашение о создании завода подписали губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, гендиректор корпорации развития региона Сергей Васин и и председатель совета директоров «Спресс Гиях Салем Кооперэйтив Компани» Мохаммад Деларами.