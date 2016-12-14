В администрации приморского Дальнегорска проводятся обыски

ФСБ России по Приморскому краю проводит оперативные действия в администрации Дальнегорска. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

«Работают сотрудники ФСБ, они проводят обыски в кабинетах руководства. Никаких объяснений мы не пока не получили», — приводит слова сотрудника представительства мэрии «Интерфакс».

Информацию агентству подтвердили в региональных УФСБ и СУ СКР. При этом в силовых ведомствах не уточнили, с чем связаны мероприятия в администрации города.