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Москвичу сломали лицевую кость во время давки в метро

Инцидент произошел на станции «Театральная» Замоскворецкой линии

Житель Москвы получил перелом скулы во время давки на станции метро «Театральная» Замоскворецкой линии.

Инцидент произошел накануне вечером в час пик, сообщает Life.ru.

Мужчина пытался выйти из вагона, но в этот момент навстречу ему уже двигался людской поток. Один из пассажиров случайно столкнулся с ним и сильно ударил головой в скулу.

Пострадавшего увезли в одну из московских больниц.

Как сообщил источник издания в медицинских кругах столицы, у 33-летнего москвича диагностировали закрытый перелом скуловой кости слева и гематому.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Москвичу сломали лицевую кость во время давки в метро

Инцидент произошел на станции «Театральная» Замоскворецкой линии

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