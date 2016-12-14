Москвичу сломали лицевую кость во время давки в метро

Инцидент произошел на станции «Театральная» Замоскворецкой линии
Житель Москвы получил перелом скулы во время давки на станции метро «Театральная» Замоскворецкой линии.
Инцидент произошел накануне вечером в час пик, сообщает Life.ru.
Мужчина пытался выйти из вагона, но в этот момент навстречу ему уже двигался людской поток. Один из пассажиров случайно столкнулся с ним и сильно ударил головой в скулу.
Пострадавшего увезли в одну из московских больниц.
Как сообщил источник издания в медицинских кругах столицы, у 33-летнего москвича диагностировали закрытый перелом скуловой кости слева и гематому.