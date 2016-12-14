В Петербурге задержали обвиняемого в терроризме гражданина Узбекистана

В центре Петербурга задержали обвиняемого в терроризме гражданина Узбекистана. 22-летний мигрант в течение 1,5 года находился в международном розыске.

Подозреваемого задержали сотрудники Центра Э 13 декабря у дома № 59 по набережной Фонтанки. Правоохранители в настоящее время устанавливают его возможные связи с членами запрещенных в РФ террористических группировок.

На родине его разыскивают за посягательство на конституционный строй, руководство и участие в экстремистских организациях. По неподтвержденным данным, задержанный обучался на базе террористов, сообщает сайт «Комсомольской правды».



Петербургские правоохранители уже сообщили своим коллегам в Узбекистане о его поимке. Сейчас оформляются необходимые для экстрадиции подозреваемого документы.

