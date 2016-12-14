Жириновский предложил заменить звезды на башнях Кремля орлами

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил заменить звезды на шпилях Кремля орлами. По мнению депутата, рубиновые навершия являются масонскими символами.

«Звезды убрать, поставить орлов. Чтобы некоторые товарищи не шумели, откройте интернет. Вы узнаете символы этих звезд, масонских. Вы узнаете символ серпа и молота — тоже нам навязали западные масоны», — цитирует Жириновского «РИА Новости».

Он напомнил, что ранее депутат думской фракции ЛДПР Михаил Дегтярев предложил перекрасить Кремль в белый цвет, чтобы вернуть ему исторический облик.