Вызов брошен

Избранный президент США Дональд Трамп бросает вызов сенату и конгрессу, предлагая на пост Государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, 64-летнего главу ExxonMobil.

В условиях мощнейшей подковерной борьбы, напряжения сил всевозможных лоббистов и политических актеров США за продолжение прежнего курса и противодействие некоторым обещаниям избранного президента становится понятной необходимость Трампа создать сбалансированную управленческую команду. Она должна быть построена на компромиссе и принципах «сдержек и противовесов», позволяющих сохранить паритет между «ястребами» и «голубями», который будет отвечать запросам и интересам обеих партий.

Для Трампа очень важно иметь на посту госсекретаря единомышленника, однако протащить такую фигуру, как Рекс Тиллерсон, будет непросто. Назначение Тиллерсона взбудоражило многих, особенно тех, кого сплотила русофобская позиция.

В условиях подогреваемой антироссийской пропаганды назначение Рекса Тиллерсона, исповедующего взвешенную, прагматичную политику по отношению к России, будет встречено сопротивлением в сенате и конгрессе США.

Комитет сената США по международным отношениям должен дать рекомендацию на назначение Государственного секретаря. При этом Тиллерсон должен выступить перед данной комиссией и убедить ее членов в том, что он достоин столь высокого назначения. Следует помнить, что республиканцы имеют перевес в один голос в данной комиссии. Понимая, что сенат и конгресс могут не утвердить Рекса Тиллерсона, Трамп наверняка держит козырь в рукаве — альтернативную кандидатуру.

Но если Трамп все же решит продавить назначение Тиллерсона, то ему нужно будет пойти на сделку с сенатом и конгрессом.

Какую же цену Трамп готов заплатить за верного члена своей команды, способного разморозить отношения между Россией и США? Вопрос остается открытым.

Важный факт — Тиллерсон не склонен рассматривать Россию как противника, а это отдельными его соотечественниками будет расцениваться в лучшем случае как слабость, а в худшем — как предательство национальных интересов. Противники назначения Тиллерсона будут и среди однопартийцев Трампа.

Стоит также напомнить, что последний раз кандидатуру госсекретаря не утвердили 27 лет назад. Такое бывает.

И всё-таки почему же выбор пал на именно на 64-летнего Рекса Тиллерсона? Бизнесмена, миллиардера-семьянина (25-е место в списке Forbes) с женой и четырьмя детьми?

Рекс Тиллерсон имеет блестящее образование, он — образец американского консерватора, воплотившего американскую мечту в реальность, опытный управленец, глубокий и сильный переговорщик, знающий цену надежному партнерству.

Тиллерсон игрок мирового уровня, который лично провел сотни раундов бизнес-переговоров, отличается умением договариваться и находить компромиссы. И он уже успел освоить на практике, что выгода важнее политических пристрастий и идеологии.

На его плечах не лежит груз нерешенных политических проблем и политического прошлого, при этом он знаком со многими лидерами государств.

Тиллерсон неоднократно встречался с Владимиром Путиным, а в 2012 году получил из рук нашего президента орден Дружбы.

Будем надеяться, что его прагматизм, большой опыт, интуиция, талант бизнесмена и знатока многовекторных мировых геополитических процессов послужат хорошим подспорьем в формировании нового взвешенного внешнеполитического курса США, а также потепления в отношениях с Россией.

Тем не менее у нас не должно быть завышенных ожиданий. Было бы неверно называть Тиллерсона другом Кремля и России. Следует понимать, что, заняв пост, госсекретарь вынужден быть жестким политиком, для которого национальные интересы США всегда будут приоритетом.

Сложилась удивительная ситуация, когда американские лидеры перестали поспевать за мировыми изменениями — они начинают отставать от многих новых тенденций. Утратив лидерство, основанное на морали, американцы не смогли стать полноценным гегемоном по праву сильного. США перестали производить качественный продукт для продажи миру, продажа демократии стала похожа на игру в казино, в котором игроки надеются переиграть его владельцев.

Американская пропаганда не щадит тех, кто им не нравится. Это питает национализм, который бумерангом возвращается к своим создателям и несет разрушительный потенциал, разваливает единство общества.

Современность требует соответствовать меняющемуся миру, наполняющемуся новым мировым опытом и осознанием необходимости сотрудничества во имя стабильного и безопасного развития.

Автор — политолог, американист, профессор Академии военных наук РФ