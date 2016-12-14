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Жириновский предложил вернуть юлианский календарь

По мнению лидера ЛДПР, это необходимо сделать, чтобы праздновать Рождество 25 декабря

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил вернуться к юлианскому календарю и праздновать Рождество не 7 января, а 25 декабря.

«Был юлианский календарь, мы перешли к григорианскому. Весь мир Рождество (отмечает) 25 декабря, а у нас в России человек родился 7 января… Какое предложение? Вернуться к юлианскому календарю», — цитирует депутата «РИА Новости».

По мнению Жириновского, также в РФ необходимо вернуть гимн «Боже, царя храни» и поменять российский триколор на имперский, черно-желто-белый.

Россия перешла с юлианского на григорианский календарь (по которому к тому моменту жили большинство стран мира) в 1918 году. Русская православная церковь не приняла нововведения, поэтому Рождество в нашей стране отмечается 7 января, что соответствует 25 декабря по юлианскому календарю.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Жириновский предложил вернуть юлианский календарь

По мнению лидера ЛДПР, это необходимо сделать, чтобы праздновать Рождество 25 декабря

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