Лавров: Россия надеется, что ситуация в Алеппо решится за 2–3 дня

Москва надеется, что ситуация в Восточном Алеппо решится в ближайшие 2–3 дня. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«Надеюсь, что за 2-3 дня окончательно решится ситуация в Восточном Алеппо, где нами созданы гуманитарные коридоры, по которым десятки тысяч мирных жителей уходят оттуда, уже вышли оттуда. Им оказывается гуманитарная помощь на выходе из Алеппо», — сказал министр, чьи слова приводит «РИА Новости».

Сергей Лавров подчеркнул, что только вмешательство ВКС России позволило сирийской армии остановить и «начать теснить» террористов.

Министр иностранных дел добавил, что для террористов созданы специальные коридоры, через которые «им предложено уйти по-хорошему».

«Даны гарантии их безопасности, лишь бы они только оттуда ушли», — добавил Лавров.

Глава дипведомства также сообщил, что в настоящий момент Россия ведет переговоры со всеми боевыми группами, за исключением запрещенных в стране группировок «Джебхат ан-Нусра» и ИГ.