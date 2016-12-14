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Жерар Депардье требует от московской бизнес-леди более 7 млн рублей

Актер подал три исковых заявления в Арбитражный суд Москвы

Актер Жерар Депардье потребовал более 7 млн рублей от предпринимательницы из Москвы. Он подал три исковых заявления на имя Елены Лазаревой в Арбитражный суд Москвы.

В первом иске французский актер требует 1,5 млн рублей, во втором — более 5 млн, а в третьем — более 500 тыс. рублей.

Как передает телеканал «360», основания исковых требований пока неизвестны.

Напомним, Жерар Депардье получил российский паспорт в начале января 2013 года. В феврале актеру дали постоянную прописку в столице Мордовии Саранске.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Жерар Депардье требует от московской бизнес-леди более 7 млн рублей

Актер подал три исковых заявления в Арбитражный суд Москвы

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