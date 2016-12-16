Джоэл Фрилэнд: «Не считаю себя чемпионом Евролиги»

В пятницу ЦСКА в центральном матче недели баскетбольной Евролиги примет «Барселону», которая находится вне зоны плей-офф и отчаянно нуждается в победах. В последних играх армейцы обходились без своих главных звезд Милоша Теодосича и Нандо Де Коло, и их участие в игре с каталонцами до сих пор находится под вопросом. Зато под кольцом соперника будет ждать Джоэл Фрилэнд, вернувшийся в строй после девяти месяцев лечения.



Несмотря на то что Джоэл приехал в Москву еще летом 2015-го, реальные возможности одного из самых высокооплачиваемых «больших» Старого Света до сих пор остаются тайной. Скорее всего, раскрыть ее удастся только ближе к весне. А пока 29-летний британец в первом обстоятельном интервью после травмы ответил на вопросы «Известий».



— Начало своего первого сезона в ЦСКА вы тоже провели в списке травмированных, и даже лицевой счет в сезоне вы второй год подряд открываете 11 декабря. У вас не возникает дежавю?



— На самом деле ощущения разные. Потому что тогда я восстанавливался три месяца, а сейчас — девять. Я никогда не пропускал так много из-за травм. Так что сейчас главное — набрать ритм. Все-таки команда по сравнению с прошлым годом осталась фактически та же и тренер проповедует ту же философию.



— Какого распорядка вы придерживались во время травмы?



— После прибытия в команду я на протяжении шести недель по три часа в день проводил в медицинском центре, выполняя упражнения на укрепление плеча. На смену этим занятиям пришла работа в тренажерном зале с нашими тренерами, массаж и всё, что помогало плечу прийти в норму. При этом я приезжал на все вечерние тренировки, постоянно был с командой. Уверен, сейчас это поможет мне быстрее влиться.



— Вы один из самых высокооплачиваемых игроков в Европе и в то же время за первый год в ЦСКА так и не показали «товар лицом». Чувствуете в связи с этим дополнительное давление?



— Я вообще об этом не думаю, поскольку это зависит не от меня. Контракты подписываются летом. Точка. Потом начинается сезон, и отмотать назад уже нельзя. Конечно, я бы хотел внести более весомый вклад в прошлогодние титулы клуба, но мне не повезло. Скажу больше: я сам не считаю себя чемпионом Евролиги. Да, я был с ребятами, поддерживал их до конца, и каждый скажет, что я был частью коллектива. Но лично мне, чтобы чувствовать себя чемпионом, нужно сделать для команды больше. Но травма плеча помешала... Буду ли я из-за этого плохо спать? Вряд ли. Ведь я вел себя как профессионал: делал всё, что от меня требовалось и даже больше. Побеждал себя, чтобы скорее вернуться в игру. Вот из-за этого я переживаю, но точно не из-за того, что не заслужил своего контракта. Находиться в моей шкуре непросто, поверьте. И не надо об этом судить со стороны, не узнав, через что я прохожу каждый день.



— Какой-то позитив в восстановлении был? Может, появилось больше времени на себя?



— Знаете, мне кажется, что во время травмы у меня оставалось меньше личного времени.

— То есть получше изучить Москву не успели?



— Куда там! Выйти из дома удавалось в основном в дни, когда у всей команды выходной. Я особо не мудрю, мне нравится ужинать в разных ресторанах. Еще у меня прямо под домом большой торговый центр, и порой я хожу туда. Там в кинотеатре бывают сеансы без дубляжа. Кстати, в том сезоне часто бывал там, а в этом — еще ни разу, именно из-за травмы. Надо будет наверстать!

— Чем, помимо просмотра фильмов, развлекаетесь?



— Дома играю в стрелялки — «Медаль за отвагу» и «Баттлфилд».



— А как же баскетбольные симуляторы, столь популярные среди ваших партнеров?



— Лично я этого не понимаю. Моя жизнь и так с утра до вечера состоит из баскетбола, это моя работа. У меня вообще нет желания приходить домой и включать игру про свою работу. Мне хочется хотя бы немного разнообразия. При этом я совершенно спокойно смотрю на баскетболистов, которые готовы с утра до вечера смотреть матчи и т.д. Но сам я не такой.



— То есть за выступлениями конкурентов по Евролиге не следите?



— Только за результатами.



— С НБА так же?



— За НБА слежу куда менее пристально. В основном смотрю, как сыграли ребята, чья судьба мне небезразлична. Например, Майерс Леонард и Николя Батюм.



— Как вы относитесь к современным тенденциям в баскетболе — быстрой атакующей игре, использованию центровых за трехочковой дугой?



— Концепция пятых номеров, играющих вдали от кольца, мне совсем не близка.



— Весьма странно, если учесть, что вы обладаете поставленным броском.



— Да, я могу забить со средней дистанции. Но если посмотреть статистику, не думаю, что сейчас я атакую с пяти метров чаще одного раза за игру. А в НБА мне как раз приходилось делать это чаще, поскольку меня видели совсем в другой роли, нежели в ЦСКА. Тут у меня много работы под кольцом, и мне это нравится. Интуитивно мне кажется, что дух игры предполагает битву двух гигантов под кольцом, с жесткой борьбой и контактом. Наверное, это один из тех моментов, где каждый сам выбирает, что ему ближе.



— Вам нравится атмосфера в ЦСКА?



— Конечно, весело же! Все подкалывают всех, я с каждым могу посмеяться. Думаю, это естественно, что с американцами я общаюсь чуть больше, но и с россиянами постоянно разговариваю.



— С кем общаетесь за пределами раздевалки?



— Больше всего с Джеймсом Огастином — мы знакомы с 2008 года, вместе отыграли сезон за «Гран-Канарию». Аарон Джексон, Кори Хиггинс — с ними тоже вижусь. Обычно выбираемся куда-нибудь вместе поесть. Но, опять же, в этом сезоне такие вылазки пока редкость.



— Какую кухню предпочитаете?

— Мне всё нравится! Тайская, китайская, японская, итальянская. И даже сербская — я был пару раз в любимом ресторане Милоша Теодосича. К счастью, в Москве выбор огромный.



— Что скажете о русской кухне?



— Стыдно признаться, но пока до нее не дошел. Зато один раз был на российском футболе.



— Игра, на которой вы были, не отбила желание сходить еще раз?



— Нисколько, мне понравилось. А хожу я не часто просто потому, что не являюсь фанатом футбола. Так что если и иду на стадион, то скорее за атмосферой, чем за игрой.



— Недавно состоялась жеребьевка Евробаскета-2017. Россия и Великобритания сыграют в одной группе, в ней же оказалась и Сербия. Не обсуждали грядущие баталии внутри ЦСКА?



— Ох, это так далеко, что лично я об этом еще вообще не думал. Разговоров в команде на этот счет тоже не слышал. Сейчас мои мысли посвящены тому, как набрать форму.



— Но вы планируете принять участие в Евробаскете?



— Я не играл за сборную с 2012 года, нужно сперва поговорить с руководством команды, узнать, что у них на уме. Всему свой черед, думаю, до этой темы я доберусь летом.

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