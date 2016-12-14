Дело о крушении траулера «Дальний Восток» передано в суд

Уголовное дело о крушении траулера «Дальний Восток» в прошлом году, где погибли 69 человек, передано в Южно-Сахалинский городской суд. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, заместитель директора ООО «Магеллан» Алексей Васин, заместитель директора по безопасности мореплавания этой же компании Александр Кудрицкий и капитан БАТМ «Дальний Восток» Анатолий Борисов допустили системные нарушения правил безопасного движения судна, связанные с его переоборудованием, в результате чего оно потерпело крушение.

Кроме того, в совершении преступлений также обвиняются начальник отдела безопасности мореплавания, сертификации и наблюдения за флотом ФГБУ «Сахалинское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» Николай Харченко, госинспектор морского отдела Северо-Восточного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Александр Никодименко. Согласно данным Генпрокуратуры, они ненадлежащим образом осуществляли контроль за обеспечением безопасности на морском транспорте, сообщает ИА SakhalinMedia.

Напомним, траулер затонул в ночь на 2 апреля 2015 года в акватории Охотского моря в 300 км от Магадана. В результате крушения судна погибли 62 человека, 7 пропали без вести (позже их признали погибшими), еще 63 рыбака были спасены. Всего на борту траулера находились 132 человека, из них 54 иностранца.