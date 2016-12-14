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Глава МВД: незаконная миграция в Россию несет серьезные риски

Владимир Колокольцев отметил, что ограничительные меры со стороны государства не должны препятствовать притоку востребованных кадров в страну

Массовый приток мигрантов в Россию грозит негативными последствиями, заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

По его словам, незаконная миграция «несет серьезные риски для принимающей стороны, способствует росту социальной напряженности, возникновению конфликтов на этнической и религиозной почве, сохранению угроз национальной безопасности и общественному порядку».

При этом глава МВД отметил, что «меры воздействия со стороны государства не должны препятствовать притоку востребованных кадров» в страну.

«Мы понимаем, насколько важны здесь взвешенный и всесторонний подход, грамотная организация превентивных мер, нацеленных на предупреждение незаконной миграции, эффективная борьба с преступлениями в указанной сфере», — сказал министр на заседании Совета Федерации. Его слова передает «Интерфакс».

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Глава МВД: незаконная миграция в Россию несет серьезные риски

Владимир Колокольцев отметил, что ограничительные меры со стороны государства не должны препятствовать притоку востребованных кадров в страну

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