Глава МВД: незаконная миграция в Россию несет серьезные риски

Массовый приток мигрантов в Россию грозит негативными последствиями, заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

По его словам, незаконная миграция «несет серьезные риски для принимающей стороны, способствует росту социальной напряженности, возникновению конфликтов на этнической и религиозной почве, сохранению угроз национальной безопасности и общественному порядку».

При этом глава МВД отметил, что «меры воздействия со стороны государства не должны препятствовать притоку востребованных кадров» в страну.

«Мы понимаем, насколько важны здесь взвешенный и всесторонний подход, грамотная организация превентивных мер, нацеленных на предупреждение незаконной миграции, эффективная борьба с преступлениями в указанной сфере», — сказал министр на заседании Совета Федерации. Его слова передает «Интерфакс».