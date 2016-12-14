Тверской цирк стал местом съемок нового клипа Сергея Шнурова

Съемки нового клипа группы «Ленинград» проходят на арене цирка Твери.



Его снимает известный режиссер, автор боевика «Хардкор» Илья Найшуллер.



Одну из ролей в клипе исполняет Данила Калябин, известный своими актерскими работами в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Морские дьяволы».

Как сообщает ИА «ТВЕРИГРАД» со ссылкой на работников цирка, съемки начались пару недель назад, а завершиться должны 16 декабря.

Сам клип будет снят в стиле экшн. В съемках принимают участие каскадеры Военно-исторического театра «Несокрушимые».



В Сети появились фрагменты работы съемочной группы.

Агентство уточняет, что пока Сергей Шнуров на арене цирка в Твери замечен не был.