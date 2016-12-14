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Тверской цирк стал местом съемок нового клипа Сергея Шнурова

Режиссер клипа — Илья Найшуллер

Съемки нового клипа группы «Ленинград» проходят на арене цирка Твери.

Его снимает известный режиссер, автор боевика «Хардкор» Илья Найшуллер.

Одну из ролей в клипе исполняет Данила Калябин, известный своими актерскими работами в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Морские дьяволы».

Как сообщает ИА «ТВЕРИГРАД» со ссылкой на работников цирка, съемки начались пару недель назад, а завершиться должны 16 декабря.

Сам клип будет снят в стиле экшн. В съемках принимают участие каскадеры Военно-исторического театра «Несокрушимые».

В Сети появились фрагменты работы съемочной группы.

Агентство уточняет, что пока Сергей Шнуров на арене цирка в Твери замечен не был.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Тверской цирк стал местом съемок нового клипа Сергея Шнурова

Режиссер клипа — Илья Найшуллер

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