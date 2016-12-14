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МВД: арестом Захарченко борьба с коррупцией в ведомстве не закончится

Владимир Колокольцев напомнил о личной ответственности руководителя за подчиненных

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что профессия сотрудника органов внутренних дел в России — единственная, являющаяся отягчающим обстоятельством при совершении имущественного преступления.

Также Колокольцев напомнил о принципе персональной ответственности руководителя за подчиненных.

«Профессия сотрудников органов внутренних дел у нас в стране является единственной, принадлежность к которой при совершении умышленного преступления является отягчающим вину обстоятельством. И это четко зафиксировано в Уголовном кодексе. Нет никакой другой профессии, которая отягчит ответственность гражданина при совершении имущественного преступления», — заявил Колокольцев на заседании Совфеда в контексте ареста начальника антикоррупционного главка МВД Александра Захарченко, передает «Федеральное агентство новостей».

Он также заявил, что арест Захарченко повлек за собой увольнение заместителя начальника главного управления собственной безопасности.

«Где начальник отдела — и где замначальника главка. И мы не остановимся на этом пути. Я считаю, что эти жесткие требования у нас в МВД положительно скажутся на оздоровлении коллектива Федеральной миграционной службы», — подчеркнул Захарченко.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

МВД: арестом Захарченко борьба с коррупцией в ведомстве не закончится

Владимир Колокольцев напомнил о личной ответственности руководителя за подчиненных

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