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Саак Карапетян назначен заместителем генпрокурора России

На новом посту он займется вопросами международного сотрудничества

Совет Федерации назначил в среду Саака Карапетяна новым заместителем генерального прокурора России. Кандидатуру Карапетяна, ранее занимавшего пост начальника главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ, внес на рассмотрение президент России Владимир Путин. Решение было принято на пленарном заседании палаты.

«Назначить Карапетяна Саака Альбертовича на должность заместителя Генерального прокурора Российской Федерации», — цитирует ТАСС постановление СФ.

В комитете Совфеда по конституционному законодательству отметили, что Карапетян достаточно квалифицирован для этого поста.

Предполагается, что в новой должности Саак Карапетян займется вопросами сотрудничества на мировой арене, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Александр Звягинцев, ранее занимавший пост замгенпрокурора России, ушел с него по достижению пенсионного возраста.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Саак Карапетян назначен заместителем генпрокурора России

На новом посту он займется вопросами международного сотрудничества

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