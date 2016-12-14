Саак Карапетян назначен заместителем генпрокурора России

Совет Федерации назначил в среду Саака Карапетяна новым заместителем генерального прокурора России. Кандидатуру Карапетяна, ранее занимавшего пост начальника главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ, внес на рассмотрение президент России Владимир Путин. Решение было принято на пленарном заседании палаты.



«Назначить Карапетяна Саака Альбертовича на должность заместителя Генерального прокурора Российской Федерации», — цитирует ТАСС постановление СФ.



В комитете Совфеда по конституционному законодательству отметили, что Карапетян достаточно квалифицирован для этого поста.

Предполагается, что в новой должности Саак Карапетян займется вопросами сотрудничества на мировой арене, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Александр Звягинцев, ранее занимавший пост замгенпрокурора России, ушел с него по достижению пенсионного возраста.