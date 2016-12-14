Песков: обвинения РФ в Brexit говорят о неудачах британских политиков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки обвинить главу российского государства в Brexit говорят о непрофессиональности и неуспешности политиков в Великобритании.



Так представитель Кремля прокомментировал появившиеся в СМИ заявления британского депутата о вмешательстве РФ и лично Владимира Путина в исход голосования о выходе Британии из ЕС.

«Это свидетельствует о весьма примитивном, недальновидном и непрофессиональном качестве политики и политиков, которые предпочитают различные выдумки, небылицы и страшилки, пытаясь этим подменить отсутствие реальных дел и успеха на политическом поприще», — подчеркнул пресс-секретарь президента.