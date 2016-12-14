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Мосгорсуд отменил решение о взыскании с Навального 16 млн рублей

Исковое заявление оставят без рассмотрения до приговора суда в Кирове

Мосгорсуд отменил постановление Никулинского суда Москвы о взыскании с оппозиционера Алексея Навального 16 млн рублей по делу «Кировлеса».

Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

По словам юриста, исковое заявление оставят без рассмотрения до приговора Ленинского суда Кирова, который повторно рассматривает уголовное дело в отношении Навального, передает «РИА Новости».

В 2013 году Навального приговорили к пяти годам условно за растрату имущества Кировлеса. Верховный суд позднее отменил обвинительный приговор с учетом постановления Европейского суда по правам человека.

Сейчас дело находится на новом рассмотрении в суде города Кирова.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Мосгорсуд отменил решение о взыскании с Навального 16 млн рублей

Исковое заявление оставят без рассмотрения до приговора суда в Кирове

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