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На юго-востоке Москвы при пожаре на складе пострадал один человек

Возгорание ликвидировано

Пожар в складском металлическом строении на юго-востоке Москвы ликвидирован. В результате происшествия пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

Инцидент произошел утром в среду по адресу Грайвороновский проезд, дом 9А, где загорелось одноэтажное металлическое строение. Площадь возгорания составила 50 кв м.

К месту ЧП оперативно выехали пожарно-спасательные расчеты. Пожар был ликвидирован в 09.31 утра, сообщает РИАМО. В результате пожара пострадал один человек, прибывшие на место врачи оказали ему медицинскую помощь.

Обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются. Движение по Грайвороновскому проезду ограничено.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

На юго-востоке Москвы при пожаре на складе пострадал один человек

Возгорание ликвидировано

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