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Военные РФ в САР получат в подарок от Совфеда елку, самовар и баранки

Кроме того, солдатам также пришлют коллекцию лучших советских комедий в качестве презента на Новый год

Совет Федерации приготовил для российских военных, которые сейчас находятся в Сирии, новогодние подарки: елку, самовар с баранками и коллекцию советских комедий.

Об этом рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она отметила, что не все россияне смогут отметить Новый год дома с семьей и близкими, поэтому для российских военных в Сирии сенаторы выбрали самую пушистую и красивую новогоднюю елку, которую отправят в САР.

«То, что происходит в Сирии, наглядно показывает, насколько опасный враг международный терроризм. В России сильны традиции поддержки военнослужащих. Оренбург отправил уже подарки в Сирию военным», — сказала Матвиенко, передает «Федеральное агентство новостей».

От себя спикер подготовила коллекцию лучших советских комедий и самовар с баранками.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Военные РФ в САР получат в подарок от Совфеда елку, самовар и баранки

Кроме того, солдатам также пришлют коллекцию лучших советских комедий в качестве презента на Новый год

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