Гарет Эдвардс: «Мы старались как можно больше снимать по старинке»

В прокат выходит фантастический фильм Гарета Эдвардса «Изгой-один: Звездные войны. Истории» — приквел культовой саги Джорджа Лукаса. Корреспондент «Известий» Галя Галкина встретилась с режиссером в студии Letterman Digital Arts Center, расположенной на территории национального парка «Президио» в Сан-Франциско.



— О чем ваш фильм?

— Мы рассказываем предысторию Джин Эрсо, которую играет Фелисити Джонс. Она — ключевая фигура в группе Альянса повстанцев, миссия которой состоит в том, чтобы выкрасть чертежи «Звезды Смерти», взорванной в оригинальной трилогии. Зрители увидят новые миры, окажутся в окопах, в гуще сражений, станут свидетелями шпионских интриг.

— Вы пользовались архивами Lucasfilm во время подготовки к съемкам?

— Да, я искал в них вдохновение. Оказавшись там, я почувствовал себя, как ребенок в кондитерской лавке. Где-то на пятый день я наконец успокоился и продолжил работу. Это специфика съемок фильма. Для успеха нужно забыть, насколько фантастично то, что ты делаешь. Среди найденных сокровищ были эскизы иллюстратора «Звездных войн» Ральфа Маккуорри с изображением штурмовиков — прототипа истребителя X-Wing. Они и были воплощены в «Изгое-один».

Фото: WDSSPR Sony





























— Насколько стиль вашего фильма похож на «Пробуждение силы»? Ведь у них одна — диснеевская — родословная...

— «Изгой-один» вдохновлял нас прежде всего тем, что он не связан с обязательствами по продолжению франшизы, как это было с «Пробуждением силы». Кроме того, он не был ограничен рамками истории «Звездных войн». Мы имели большую свободу и могли идти на риск в том, что касается сюжета. Общий тон фильма будет более мрачным и в какой-то степени более зрелым. И кто знает, может быть, наша картина станет новым образцом для последующих фильмов о вселенной «Звездных войн».

— Дарт Вейдер у вас традиционный, классический? Или зрители увидят что-то новое?

— Мы рады возвращению импозантного баритона Джеймса Эрла Джонса. Но за последние десятилетия произошло так много технологических изменений, что Дарт Вейдер не мог не измениться. Только представьте себе Вейдера, созданного с помощью современных эффектов и современной батальной хореографии! Правда, может оказаться, что зрителям будет не хватать низкотехнологичной эстетики «Флэш Гордона», свойственной фильмам 1970-х и 1980-х. Однако перспектива увидеть современного ситха должна заинтриговать публику.

Фото: WDSSPR Sony





































— «Пробуждение силы» подарило нам экшн-героиню Рей. Похожа ли Джин в исполнении Фелисити Джонс на нее?

— Джин даже в большей степени, чем Рей, становится движущей силой фильма. Она — центральный персонаж в рядах повстанцев. И если сравнивать «Изгой-один» с «Одиннадцатью друзьям Оушена» и «Двенадцатью друзьям Оушена», то Фелисити Джонс я бы сопоставил с Джорджем Клуни. Из сложного ребенка она превращается в воина.

— Расскажите о других персонажах. Будет ли, например, капитан Повстанческого альянса Кассиан Андор, которого играет Диего Луна, представлять романтический интерес для Джин?



— Посмотрим… Некоторыми своими замашками он напоминает Хана Соло. Со Геррера в исполнении Фореста Уитакера представляет собой закаленного в боях ветерана, на которого можно положиться. Слепой Чиррут Имве, которого играет Донни Йен, кажется, насквозь пропитан мифической инстанцией, которая в фильме именуется Силой. А адмирал Орсон Кренник, директор Передовых оружейных исследований империи (Бен Мендельсон) — самый большой из новых негодяев. Он готов умереть за Империю и не уступит даже Дарту Вейдеру.

Фото: WDSSPR Sony





































— Может ли хоть кто-то во вселенной «Звездных войн» иметь «обычных» родителей?

— В таком случае получится что-то вроде Кайло Рена. Но если коротко, то нет. В этой вселенной одаренный род неизбежно несет на себе определенное бремя. В случае Джин ее отец, Гален, блестящий ученый и математик, представляет большую ценность как для Империи, так и для Повстанческого альянса. По этой причине для уничтожения боевой космической станции «Звезда Смерти» повстанцам крайне важно иметь в своих рядах его дочь. Не для того ли он помогал построить «Звезду Смерти», чтобы спасти жизнь Джин? Может быть, сам Гален перешел на другую сторону?

— Еще у вас появился довольно импозантный новый дрон...

— K-2S0 совсем не похож на дрона, который существует, чтобы прислуживать. У него непростой характер. Дроны — комедийная отдушина в «Звездных войнах», и K-2S0 — не исключение. Возможно, у него есть и темная сторона.

Фото: WDSSPR Sony





























— Чем отличается процесс работы над этим гигантским фильмом от тех, что вы снимали прежде?

— Раньше меня спрашивали: «Как вам удалось сделать нечто довольно приличное за такие малые деньги?» Теперь вопрос стоит иначе: «Как вы смогли делать что-то хорошее за такие сумасшедшие деньги?»



Мой опыт показывает, что маленький бюджет и немногочисленная съемочная группа дают ряд преимуществ. У вас получается очень личная, интимная игра и естественная манера съемки. А потом вы делаете крупнобюджетный голливудский фильм, и это другая крайность. Вам нужно планировать все этапы съемки наперед, порой за полгода. Зато это эпика! В моем распоряжении оказались ресурсы, позволявшие делать то, о чем я даже мечтать не мог.

— Например?

— У нас были декорации, похожие на космические корабли. Вас герметически закрывают в них, и вы имеете возможность снимать с углом обзора в 360 градусов. Иногда мы делали 40-минутные дубли, повторяя сцену снова и снова. Было ощущение, словно мы в настоящем корабле, настолько реальной была имитация движения.

В процессе съемок светодиодные экраны показывали чередование режимов полета. Это позволяло достичь эффекта максимальной реалистичности. Было важно избежать ощущения подделки. И я изо всех сил старался добиться, чтобы зрители, например, чувствовали себя в настоящем городе и чтобы совершенно невозможно было сказать, как мы всего этого добились.

Фото: WDSSPR Sony

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— Какой совет вам дал Джордж Лукас перед началом съемок?

— Лукас пошутил — сказал, что мы должны побольше использовать компьютерные технологии и поменьше строить декораций. Однако мы не последовали его совету и старались как можно больше снимать по старинке.



Справка «Известий»

«Звездные войны» — легендарная космическая сага, придуманная Джорджем Лукасом. Первый фильм («Эпизод IV: Новая надежда») вышел в 1977 году. Затем появились пятый (1980) и шестой (1983) эпизоды. Вместе они составили оригинальную трилогию. Начиная с 1999 года Лукас создает трилогию приквелов. Позже вышли анимационный спин-офф «Звездные войны: Войны клонов» (режиссер — Дэйв Филони) и седьмой эпизод, снятый Джей Джей Абрамсом, — «Звездные войны: Пробуждение силы».