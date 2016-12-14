Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

МВД: события в Сирии и на Украине увеличили количество мигрантов

По словам главы ведомства, в 2014-2015 годах из Украины в Россию въехали 1,1 млн граждан

Поток мигрантов в Россию заметно увеличился на фоне событий в Сирии, на Украине и других странах. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в Совете Федерации в среду.

«События, произошедшие в САР, Украине и ряде других государств оказали серьезное влияние на миграционные процессы и привели к заметному росту числа беженцев на территорию нашей страны. Только в2014-2015 годах из Украины в РФ в экстренно-массовом порядке въехали 1,1 млн граждан», — сказал он журналистам.

По мнению главы МВД, обострение обстановки в Центральной Азии может стать предпосылкой для проникновения в государство мигрантов под видом террористов, передает «Федеральное агентство новостей».

Колокольцев также отметил, что в целях профилактики в настоящий момент в стране реализуется комплекс мероприятий.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

МВД: события в Сирии и на Украине увеличили количество мигрантов

По словам главы ведомства, в 2014-2015 годах из Украины в Россию въехали 1,1 млн граждан

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владимир Ресин

депутат Госдумы

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Владимир Легойда

общественный деятель

Все мнения

Инфографика

Кражи в метро: что важно знать

Кражи в метро: что важно знать

Какие станции наиболее опасны, чего стоит остерегаться и как поступить, если вас все-таки обокрали, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке