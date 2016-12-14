МВД: события в Сирии и на Украине увеличили количество мигрантов

Поток мигрантов в Россию заметно увеличился на фоне событий в Сирии, на Украине и других странах. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в Совете Федерации в среду.

«События, произошедшие в САР, Украине и ряде других государств оказали серьезное влияние на миграционные процессы и привели к заметному росту числа беженцев на территорию нашей страны. Только в2014-2015 годах из Украины в РФ в экстренно-массовом порядке въехали 1,1 млн граждан», — сказал он журналистам.

По мнению главы МВД, обострение обстановки в Центральной Азии может стать предпосылкой для проникновения в государство мигрантов под видом террористов, передает «Федеральное агентство новостей».

Колокольцев также отметил, что в целях профилактики в настоящий момент в стране реализуется комплекс мероприятий.