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В Самаре назначили ответственного за подготовку к ЧМ-2018

Парламентарии поддержали введение должности вице-губернатора

В Самарской области назначали ответственного за подготовку региона к чемпионату мира по футболу 2018 года. Депутаты губернской думы на внеочередном заседанием поддержали введение должности вице-губернатора, который будет курировать эту сферу.

На эту должность был утвержден Александр Фетисов, ранее занимавший пост председателя гордумы Самары. С июня 2011 года он является секретарем областного отделения партии «Единая Россия».

Фетисов отметил, что его стратегическая задача заключается в качественной и своевременной подготовке Самары к проведению мундиаля. Как передает ВолгаНьюс.рф, в областной администрации поясняют, что введение этой должности необходимо для координации работ по организации и проведению мирового турнира.

Ранее подготовку региона к чемпионату мира по футболу курировал вице-губернатор — министр строительства областного правительства Алексей Гришин. 5 декабря он перешел на работу в Москву.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Саранске и Сочи.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

В Самаре назначили ответственного за подготовку к ЧМ-2018

Парламентарии поддержали введение должности вице-губернатора

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