В Самаре назначили ответственного за подготовку к ЧМ-2018

В Самарской области назначали ответственного за подготовку региона к чемпионату мира по футболу 2018 года. Депутаты губернской думы на внеочередном заседанием поддержали введение должности вице-губернатора, который будет курировать эту сферу.



На эту должность был утвержден Александр Фетисов, ранее занимавший пост председателя гордумы Самары. С июня 2011 года он является секретарем областного отделения партии «Единая Россия».

Фетисов отметил, что его стратегическая задача заключается в качественной и своевременной подготовке Самары к проведению мундиаля. Как передает ВолгаНьюс.рф, в областной администрации поясняют, что введение этой должности необходимо для координации работ по организации и проведению мирового турнира.

Ранее подготовку региона к чемпионату мира по футболу курировал вице-губернатор — министр строительства областного правительства Алексей Гришин. 5 декабря он перешел на работу в Москву.