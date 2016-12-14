Акционеры договорились продать 10% «Сибура» Фонду Шелкового пути

Акционеры «Сибура» и представители китайского инвестиционного Фонда Шелкового пути (Silk Road Fund) подписали окончательные документы сделки по приобретению фондом 10% «Сибура».



Сделка будет закрыта после получения согласия соответствующих российских регулирующих органов, сообщает компания в среду.

По словам совладельца компании Леонида Михельсона, допэмиссии акций не будет, в сделке будут участвовать существующие акционеры.

Фонд Шелкового пути сможет номинировать своего представителя в состав совета директоров «Сибура», говорится в сообщении.



В 2015 году китайская нефтехимическая корпорация Sinopec купила 10% акций «Сибура» за $1,3 млрд — половину из лимита продажи акций «Сибура», одобренной российским правительством.