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Акционеры договорились продать 10% «Сибура» Фонду Шелкового пути

Сделка состоится после получения согласия соответствующих российских регулирующих органов

Акционеры «Сибура» и представители китайского инвестиционного Фонда Шелкового пути (Silk Road Fund) подписали окончательные документы сделки по приобретению фондом 10% «Сибура».

Сделка будет закрыта после получения согласия соответствующих российских регулирующих органов, сообщает компания в среду.

По словам совладельца компании Леонида Михельсона, допэмиссии акций не будет, в сделке будут участвовать существующие акционеры.

Фонд Шелкового пути сможет номинировать своего представителя в состав совета директоров «Сибура», говорится в сообщении.

В 2015 году китайская нефтехимическая корпорация Sinopec купила 10% акций «Сибура» за $1,3 млрд — половину из лимита продажи акций «Сибура», одобренной российским правительством.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Акционеры договорились продать 10% «Сибура» Фонду Шелкового пути

Сделка состоится после получения согласия соответствующих российских регулирующих органов

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