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На Дмитровском шоссе столкнулись грузовик и шесть автомобилей

В результате аварии пострадали три человека

Авария с участием шести автомобилей и грузовика произошла утром в среду на Дмитровском шоссе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошел в среду около 07.20 утра на 30-м км Дмитровского шоссе. Автомобиль «Жигули» остановился, чтобы пропустить пешеходов. В него на ходу врезался грузовик Scania, в результате чего легковушку отбросило на Renault. Грузовик тем временем выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с четырьмя автомобилями, сообщают «ВестиFM».

В результате столкновения грузовика и шесть автомобилей три человека получили травмы различной степени тяжести. Всем им потребовалась медицинская помощь.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, причины и обстоятельства ДТП выясняются, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

На Дмитровском шоссе столкнулись грузовик и шесть автомобилей

В результате аварии пострадали три человека

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