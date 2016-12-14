В Татарстане начали собирать компромат на медведей

Управление по охране и использованию объектов животного мира Татарстана попросило районы оперативнее сообщать о проделках медведей. Хищников в регионе стало больше, чем могут безопасно вместить леса республики.

По словам заместителя начальника ведомства Юрия Матвеева, «медведи начинают создавать проблемы». Звери стали всё чаще появляться у границ населенных пунктов, разорять пасеки, недавно хищник был замечен неподалеку от Казани, а также были обнаружены два медведя-шатуна. Поэтому в районах обитания этого вида компетентные органы должны организовать учет зверей.

Проблема еще и в том, что медведь (один из самых крупных в России хищников) внесен в республиканскую Красную книгу. Максимум, что можно сделать, — попытаться его усыпить и переместить обратно в лес. Но пневматическое оружие для дистанционного усыпления эффективно на расстоянии менее 30 м, а препараты на водной основе в мороз могут просто не сработать. Служащие управления сами могут оказаться в опасности.

В Татарстане медведи раньше оказывались транзитом, а теперь остаются зимовать. По подсчетам Управления по охране и использованию объектов животного мира, в лесах региона уже есть 20–25 берлог, сообщает ИА «Татар-информ». Медведей, замеченных вблизи населенных пунктов, можно вывести из-под охраны и регулировать их численность.