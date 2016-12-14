У жителя Самарской области накопилось полсотни штрафов ГИБДД

Его лишили прав и объявили в розыск
Житель Самарской области 50 раз нарушил ПДД.
Сумма его задолженности превышала 30 тыс. рублей.
Как сообщает ресурс TLTGorod.ru, по этому факту было возбуждено исполнительное производство.
Приставы установили место проживания должника и объявили его в розыск. Прав злостного нарушителя ПДД тоже лишили.
Впрочем, как сообщает агентство, как только разыскиваемый узнал о том, что ему запретили управлять автомобилем, он в короткие сроки рассчитался с долгами. После этого права ему вернули.