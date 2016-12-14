«Газпром» и OMV заключат обязывающее соглашение по обмену активами

«Газпром» и австрийская OMV договорились о заключении обязывающего соглашения по обмену активами, которое было одобрено советом директоров OMV. Об этом сообщает австрийская компания.

В рамках сделки по обмену активами «Газпром» получит 38,5% в дочерней компании OMV — OMV Norge, которая работает на шельфе Северного моря, а австрийская компания — 24,98% участия в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения.

Компания отмечает, что сделка будет закрыта в середине 2017 года.

Подписание итоговых документов по сделке намечено на середину 2017 года.

«Газпром» и OMV в сентябре 2015 года подписали соглашение об основных условиях обмена активами, а в апреле 2016 года — второе соглашение, где определены активы для участия в сделке со стороны OMV.