За два года Генпрокуратура РФ арестовала на зарубежных счетах $400 млн

В Москве начал работу Третий открытый международный форум Генпрокуратуры РФ. В рамках форума обсуждается участие ведомства в международном правовом сотрудничестве, взаимодействие российской прокуратуры с компетентными органами иностранных государств по вопросам выдачи и правовой помощи по уголовным делам и международное сотрудничество по вопросам ареста, конфискации и возврата имущества, полученного преступным путем.

За пять лет Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о выдаче компетентным органам иностранных государств около 5 тыс. человек. Об этом заявил замначальника Главного управления международно-правового сотрудничества — начальник управления экстрадиции ГП РФ Александр Куприянов на Третьем открытом международном форуме ГП РФ, проходящем в Москве.

С 2012 года Россией направлено около 2 тыс. запросов о выдаче лиц в другие государства. К настоящему времени удовлетворено более 900 из них. Преступники пытаются скрыться в странах, с которыми у России нет договора о выдаче.



Однако начиная с 2012 года удалось решить вопросы передачи в Россию разыскиваемых лиц с Чили, Ганой, Камбоджей, ОАЭ, Парагваем. Рассмотрено более 17 тыс. иностранных запросов о правовой помощи.

Кроме того, за 2015–2016 годы в банках по запросу Генпрокуратуры РФ арестовано $400 млн. Силовые структуры России не прекращают процесс возврата активов, полученных незаконным путем из-за рубежа. За два года по запросу ГП РФ арестована недвижимость во Франции, Швейцарии, Великобритании, Италии, Болгарии и Черногории.



Об этом заявил на международном форуме ГП РФ начальник отдела международного сотрудничества по особо важным делам главного управления международно-правового сотрудничества Денис Грунис.

Число запросов о выдаче лиц для привлечения к уголовной ответственности и для приведения приговоров в исполнение, удовлетворенных компетентными органами других стран, выросло др 94 человек, по данным за первое полугодие 2016 года, против 66 человек за аналогичный период 2015 года.