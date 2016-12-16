Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Призрачная красота»

Режиссер: Дэвид Фрэнкел, в ролях: Уилл Смитт, Кейт Уинслет, Эдвард Нортон

В жизни сотрудника рекламного агенства Говарда происходит трагедия. Чтобы помочь ему справится с бедой, друзья разрабатывают план действий — необычный, рискованный, но тем не менее эффективный...

«Изгой-один: Звездные войны. Истории»



Фото: WDSSPR Sony



Режиссер: Гарет Эдвардс, в ролях: Фелисити Джонс, Диего Луна



Один из самых амбициозных блокбастеров года, обещающий рекордный прокат, — не что иное, как приквел четвертого эпизода «Звездных войн». Разобраться во всех сюжетных нюансах смогут лишь истинные фанаты франшизы. Остальным перед походом в кинотеатр следует хотя бы поверхностно ознакомиться с содержанием предыдущих серий. Иначе понять, почему Дарт Вейдер снова на коне, будет невозможно.

«Городские птички»

Фото: Reflexion Films



Режиссер: Юлия Белая, в ролях: Евгения Афонская, Александр Горчилин, Филипп Авдеев

Романтическая мелодрама о судьбе трех подруг, мечтающих перед Новым годом встретить свою любовь. У одной это — таинственный незнакомец, у другой — гость из холодной Норвегии, а у третьей — собственный непутевый бойфренд...

«Врач»

Фото: АКМ



Режиссер: Гоша Куценко, в ролях: Гоша Куценко, Мария Порошина, Анна Михалкова, Алена Хмельницкая

Режиссерский дебют певца и актера Гоши Куценко, где он же и сыграл главную роль. Его герой — нейрохирург, ежедневно спасающих безнадежных больных. Сам же он никак не может разобраться с собственными проблемами и собственными женщинами.

DARE GREATLY



Фото: Miramax Films









































В рамках кинопрограммы, разделенной на четыре тематических блока, будут представлены выдающиеся фильмы, рассказывающие о ключевых событиях и фигурах американской культуры. Первым блоком станет «Нью-йоркская арт-сцена» с фильмами о Джексоне Поллоке и герое нью-йоркских улиц Жане-Мишеле Баския. «Культовое кино» представит фильмы «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и «Бешеные псы». В раздел «Музыкальные фильмы» вошли картины «В джазе только девушки» и «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Блок «Новый Голливуд» познакомит с «Энни Холл» и «Американскими граффити». Вход по предварительной регистрации на сайте.



С 17 декабря по 5 февраля. Музей современного искусства «Гараж».



«Умка»

Московский театр юного зрителя представляет «зимнюю» премьеру: спектакль о белом медвежонке, подружившимся с маленьким мальчиком. Режиссер-постановщик театра Наталья Лебедева объединила в спектакле кукольный и драматический театры.

МТЮЗ, 17 декабря, 19.00

«Таланты и поклонники»



Фото: ТАСС/Александр Куров



Спектакль режиссера Миндаугаса Карбаускиса по комедии Александра Остров­ского посвящен актерам и жажде сцены, ради утоления которой они пой­дут на всё. Молодую актрису Сашу Негину (Ирина Пегова) возмущают посулы состоятельных людей. Но стоит богачу Великатову пообещать ей театр, она бросается паковать чемоданы...



16 декабря, 19.00, Московский Академический театр им. Вл. Маяковского



«Трамвай «Желание»



Фото: ТАСС/Елена Никитченко

МХТ имени Чехова предлагает зрителям бенефис звезд. Спектакль по пьесе Теннесси Уильямса (режиссер-постановщик Роман Феодори) собрал на одной сцене Марину Зудину, Ирину Пегову, Михаила Пореченкова, Михаила Трухина.



16 декабря, 19.00, МХТ им. А.П. Чехова



«Времена не выбирают»



Фото: предоставлено пресс-службой театра



В мюзикле о любви американской джазовой певицы и русского музыканта звучат более 20 «золотых» джазовых хитов и советских песен до- и послевоенной эпохи. Мелодии, которые некогда пели Леонид Утесов и Элла Фитцджеральд, Любовь Орлова, Фрэд Астер и Фрэнк Синатра, сегодня исполняют Теона Дольникова, Ксения Ларина, Ефим Шифрин и Максим Заусалин.



17, 18 декабря, 19.00, Театр Мюзикла



«Ложь во спасение»



Фото: lenkom.ru



Сценическая версия пьесы Алехандро Касоны «Когда деревья были большими». Режиссер Глеб Панфилов ищет ответ на вечный вопрос: может ли ложь быть во спасение и возможно ли ложью человека спасти? В главной роли — Инна Чурикова.



18 декабря, 19.00, «Ленком»



По следам «Жертвоприношения»



Фото: lumiere.ru



Выставка посвящена Андрею Тарковскому. В экспозицию вошли фотографии и интервью, сделанные летом 2016 года на остове Готланд в Швеции, где 30 с небольшим лет назад был снят последний фильм режиссера «Жертвоприношение». В рамках параллельной программы состоятся кинопоказы, лекции и творческие встречи.



16–18 декабря, Центр фотографии им. братьев Люмьер



Московская оттепель: 1953–1968



На выставке представлены произведения искусства, достижения науки, шедевры кинематографа, литературы, музыки и явления городской общественной жизни Москвы эпохи оттепели. Отдельной частью экспозиции стали записи знаменитых джазовых концертов, кино- и фотоматериалы этого времени.



До 31 марта 2017 года, Музейное объединение «Музей Москвы»



I love Chanel. Частные коллекции



Фото: АГН «Москва»/Сергей Киселев



Первая в России экспозиция личных коллекций, посвященная творчеству легендарной Коко Шанель. Представлены более 100 экспонатов — шляпки из первой мастерской дизайнера, редкие винтажные украшения, легендарные костюмы из твида, кутюрные платья и эксклюзивные жакеты, в которых дефилировали на показах Линда Евангелиста, Клаудиа Шиффер и Синди Кроуфорд.



До 22 января 2017 года, Музей моды



Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков



Из Пинакотеки Ватикана в Москву привезли работы Рафаэля, Караваджо, Беллини и других титанов мировой живописи. В таком составе и объеме искусство, методично собранное римскими папами, еще никогда не отправлялось на гастроли.



До 19 февраля 2017 года, Государственная Третьяковская галерея

Нино Катамадзе & Insight

Фото: ТАСС/Станислав Красильников



Концерт джазовой певицы, которая периодически заходит на территорию рока, этнической музыки и психоделики. Эту палитру Нино Катамадзе вместе с коллективом Insight нарисует в клубе Stadium Live. Прозвучат песни из «цветных» альбомов Нино: Black, White, Blue, Red, Green и Yellow.

18 декабря, 18.00, Stadium

«Смысловые галлюцинации»



Фото: ТАСС/Александр Мамаев



Концерт известного коллектива, символически названный «Уходим в Вечность…». Поклонники группы и ее лидера Сергея Бобунца в уход не верят — слишком много рок-звезд в последнее время объявляли о своем исчезновении с концертного горизонта, а потом как ни в чем ни бывало возвращались. Музыканты, однако, настроены серьезно: в программе заявлены все хиты за 15-летнюю историю группы.



19 декабря, Крокус Сити Холл, 20.00



Люка Дебарг



Фото: lucas-debargue.com

Концерт французского пианиста, который после последнего конкурса имени Чайковского стал любимцем столичной публики. В программе — родная музыка исполнителя: Три пьесы Габриэля Форе и Соната № 2 Эммануэля Шабрие, а также Соната № 14 Франца Шуберта.



Большой зал Консерватории, 17 декабря, 19.00,



«Алиса»



Фото: ТАСС/Кристина Кормилицына

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Концерт, посвященный минувшим юбилеям группы. Не далее как в минувшем месяце ветераны презентовали 20-ю по счету пластинку «Эксцесс», а немногим ранее отметили 30-летие дебютника «Энергия». В афише — произведения с этих дисков, а также композиции, которыми Константин Кинчев и его команда планируют отметить предстоящие новогодние торжества.



18 декабря, Yotaspace, 20.00