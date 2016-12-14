В Москве горит крупнейший строительный рынок «Мельница». Видео

На территории одного из самых крупных в России строительных рынков произошел пожар. Рынок расположен на 41-м км МКАД. Об этом сообщили в ЦУКС столичного управления МЧС.

Сообщение о возгорании на строительном рынке «Мельница», который находится на пересечении МКАД и улицы Профсоюзная, поступило в 12.21. На место ЧП уже прибыли порядка 20 пожарно-спасательных подразделений. По предварительным данным, никто не пострадал. Площадь пожара устанавливается, сообщает сетевое издание m24.ru. Очевидцы сообщают, что движение в районе пожара частично затруднено.