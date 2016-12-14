Шебекинский маслозавод и московский «Биопродукт» пошли на мировую

О мировом соглашении договорились московский ООО «Биопродукт» и ОАО «Шебекинский маслодельный завод» из Белгородской области.



Они оспаривали законность использования товарного знака «Иммунолакт».



Как сообщил ИА «Абирег» гендиректор «Биопродукта» Сергей Андрианов, его компания вернула часть суммы, которую отсудила. Речь идет о 5 млн рублей. В свою очередь, белгородское предприятие должно отозвать свои претензии по встречному иску на эту же сумму.

Впрочем, пока договоренности юридически не оформлены.

Агентство напоминает о том, что конфликт возник еще в 2015 году.



Московское предприятие обвинило белгородского производителя в незаконном использовании товарного знака для своей кисломолочной продукции.



«Биопродукту» удалось отсудить за это 5 млн рублей, но ответчик выплачивать эту сумму отказался.