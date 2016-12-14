Основные нефтяные компании РФ подтвердили готовность сократить добычу

Представители 12 крупнейших российских нефтяных компаний на встрече с министром энергетики Александром Новаком подтвердили готовность сокращать добычу.

Об этом сообщил сам глава Минэнерго.

По его словам, компании, которые совокупно добывают 90% всей российской нефти, «еще раз подтвердили приверженность тем договоренностям, которые были достигнуты в Вене, готовы реализовывать», — передает «РИА Новости».

Напомним, ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 млн баррелей в сутки — до 32,5 млн баррелей. Позднее в Вене прошла встреча ОПЕК с нефтедобывающими странами вне организации. Нерезиденты организации согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тыс. баррелей. Сокращение начнется с января.