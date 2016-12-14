Форварду «Зенита» Александру Кержакову грозит 15 суток ареста

Нападающему петербургского «Зенита» Александру Кержакову грозит наказание до 15 суток ареста за езду с недействительными водительскими правами.

Эта история началась летом прошлого года, когда футболист лишился водительских прав за превышение скорости. Но тогда форвард ФК «Зенит» почему-то не сдал водительское удостоверение.

7 декабря, когда петербургская команда отправилась в Голландию на матч Лиги Европы с клубом АЗ, 34-летний форвард остался в Санкт-Петербурге. Направляясь в свой загородный дом в Курортном районе, Кержаков выехал на полосу встречного движения на железнодорожном переезде «Белоостров». Остановившему его сотруднику ГИБДД футболист предъявил права, которые должен был сдать еще в августе 2016 года.

Теперь по закону лучшему бомбардиру в истории российского футбола грозит до 200 часов исправительных работ или 15 суток ареста.

Как напоминают ИА «Невские новости», в 2011 году футболиста уже наказывали лишением прав за отказ от медосвидетельствования. Также известно, что с 9 декабря Александр Кержаков находится в отпуске в ОАЭ.