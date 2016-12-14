Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Форварду «Зенита» Александру Кержакову грозит 15 суток ареста

Лучший бомбардир в истории российского футбола четыре месяца ездил на автомобиле без права на вождение

Нападающему петербургского «Зенита» Александру Кержакову грозит наказание до 15 суток ареста за езду с недействительными водительскими правами. 

Эта история началась летом прошлого года, когда футболист лишился водительских прав за превышение скорости. Но тогда форвард ФК «Зенит» почему-то не сдал водительское удостоверение.

7 декабря, когда петербургская команда отправилась в Голландию на матч Лиги Европы с клубом АЗ, 34-летний форвард остался в Санкт-Петербурге. Направляясь в свой загородный дом в Курортном районе, Кержаков выехал на полосу встречного движения на железнодорожном переезде «Белоостров». Остановившему его сотруднику ГИБДД футболист предъявил права, которые должен был сдать еще в августе 2016 года.

Теперь по закону лучшему бомбардиру в истории российского футбола грозит до 200 часов исправительных работ или 15 суток ареста.

Как напоминают ИА «Невские новости», в 2011 году футболиста уже наказывали лишением прав за отказ от медосвидетельствования. Также известно, что с 9 декабря Александр Кержаков находится в отпуске в ОАЭ.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Форварду «Зенита» Александру Кержакову грозит 15 суток ареста

Лучший бомбардир в истории российского футбола четыре месяца ездил на автомобиле без права на вождение

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Виктор Кузьминков

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Дмитрий Солонников

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Сергей Судаков

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке