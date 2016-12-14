Трое дорожников пострадали в ДТП на федеральной трассе в Бурятии

Трое дорожников, занимающиеся ремонтом дорог в Улан-Удэ, пострадали в результате ДТП, которое произошло на федеральной трассе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

По данным ИА UlanMedia, авария произошла на 453-м км трассы «Байкал» — возле остановки «10-й км» на Левом берегу.

Сообщается, что 47-летний водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и наехал на группу дорожников, ремонтирующих в этот момент дорожное полотно. После этого иномарка продолжила движение и врезалась в автомобиль «Газель», принадлежавший дорожной службе, в результате чего произошло возгорание автомобиля. На место аварии прибыли пожарные, которые потушили загоревшийся автомобиль.

Пострадавшие дорожники получили травмы, с места происшествия их увезли в больницу. Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.

