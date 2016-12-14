Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Трое дорожников пострадали в ДТП на федеральной трассе в Бурятии

С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу

Трое дорожников, занимающиеся ремонтом дорог в Улан-Удэ, пострадали в результате ДТП, которое произошло на федеральной трассе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

По данным ИА UlanMedia, авария произошла на 453-м км трассы «Байкал» — возле остановки «10-й км» на Левом берегу.

Сообщается, что 47-летний водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и наехал на группу дорожников, ремонтирующих в этот момент дорожное полотно. После этого иномарка продолжила движение и врезалась в автомобиль «Газель», принадлежавший дорожной службе, в результате чего произошло возгорание автомобиля. На место аварии прибыли пожарные, которые потушили загоревшийся автомобиль.

Пострадавшие дорожники получили травмы, с места происшествия их увезли в больницу. Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Трое дорожников пострадали в ДТП на федеральной трассе в Бурятии

С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Солонников

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Владимир Ресин

депутат Госдумы

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Сергей Судаков

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке