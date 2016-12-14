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В «Сколково» построят арендное жилье

Дома будут предназначены для начинающих предпринимателей, преподавателей Сколтеха и работников инновационного центра

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о том, что Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково» подготовил проект строительства арендного жилья на территории инновационного комплекса. Проект предполагает разнообразные планировочные решения, направленные на то, чтобы «Сколково» стал полноценным городом с современной высокотехнологичной инфраструктурой. Об этом глава правительства сообщил на заседании попечительского совета фонда.

— Мы с самого начала говорили о том, что на территории фонда будут созданы уникальные условия не только для работы, что это будет инновационный город с особой атмосферой. Настало время сделать это. А чтобы это был полноценный инновационный город, необходимо жилье, — заявил Дмитрий Медведев. — Если по инфраструктуре, офисным зданиям планы реализованы уже в значительной мере, то есть более чем наполовину, то по показателю жилья есть проблема. Большинство участников инновационных проектов пока живут в других местах.

Как заявил Дмитрий Медведев, сегодня «Сколково» — это почти 1,6 тыс. инновационных компаний. Больше сотни из них уже участвуют в различных международных сделках, вышли на мировые рынки. Всего в рамках проекта создано более 21 тыс. рабочих мест. Выручка за прошлый год составляет 40 млрд рублей. Кроме того, фонд активно участвует в реализации национальной технологической инициативы и занимается разработками в интересах крупнейших российских и международных компаний.

В сам проект были вложены значительные средства из государственного бюджета — более 100 млрд рублей. Сопоставимые внебюджетные средства вкладывают в развитие инфраструктуры как отдельные инвесторы, так и бизнес-компании — около 92 млрд рублей. По словам главы правительства, в целом проект развивается достаточно успешно, более того, уже начинает приносить существенный научный, инновационный и экономический эффект.

— Я напомню, как всё происходило. Фонд начинал развиваться в чистом поле. Сегодня создана базовая инфраструктура, проложены инженерные сети. Открылся крупнейший в нашем регионе технопарк. Строится здание университета науки и технологий, исследовательские лаборатории для партнеров фонда. По сути, возник небольшой город. Власти Москвы решили развивать международный медицинский кластер, что означает дополнительное увеличение общей площади проекта, — сказал премьер-министр.

В июне этого года на заседании попечительского совета фонда Дмитрий Медведев уже отмечал позитивные изменения в инфраструктуре «Сколково». Тогда премьер-министр заявил, что по своему масштабу более крупного проекта в сфере инновационной проблематики в России не существует и его необходимо «запустить на полную катушку».

Фонд «Сколково» был создан в сентябре 2010 года. Его целью является мобилизация ресурсов России в области современных прикладных исследований по пяти приоритетным направлениям: энергоэффективность, космос, биомедицина, ядерные и компьютерные технологии.

Суммарная выручка компаний-участников в 2015 году превысила $1 млрд. Было привлечено более $200 млн инвестиций. Существенной составной частью экосистемы «Сколково» является исследовательский университет — Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), который работает при поддержке Массачусетского технологического института. В июне 2015 года в Сколтехе состоялся первый выпуск — дипломы получили 53 магистранта.

К 2020 году в «Сколково» будет построено более 2 млн кв. м производственных, офисных и жилых помещений, в инновационном центре будут работать 35 тыс. человек.

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Известия // среда, 14 декабря 2016 года

В «Сколково» построят арендное жилье

В «Сколково» построят арендное жильеДома будут предназначены для начинающих предпринимателей, преподавателей Сколтеха и работников инновационного центра

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