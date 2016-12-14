Стадион «Самара Арена» освободят от налога на имущество

Стадион «Самара Арена» освобождают от налога на имущество. Льгота будет действовать с 1 января 2017 года до передачи объекта в собственность региона.



Соответствующие изменения будут внесены в ст. 4 закона «О налоге на имущество организаций на территории Самарской области».



При этом введение налоговых льгот не приведет к выпадению доходов областного бюджета. Поступления налога на имущество от стадиона «Самара Арена» не были запланированы в 2017–2018 годах и будут распространяться на вновь создаваемую налоговую базу, сообщает НИА «Самара».

В настоящее время стадион готов на 48–50%. На строительной площадке ускоренными темпами идет установка железобетонных конструкций. Работы подрядчик планирует завершить к концу 2016 года.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 российских городах. «Самара Арена» примет матчи групповой стадии, 1/8 и четвертьфинала мундиаля.

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