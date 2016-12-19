Лидер «Спартака» Квинси Промес отказался переезжать в Китай

Игрок московского «Спартака» Квинси Промес отказался принять предложение китайского футбольного клуба «Шанхай Шеньхуа», предпочтя остаться в российской команде. Полузащитник сборной Нидерландов по-прежнему пользуется повышенным спросом на трансферном рынке. Интерес к лучшему бомбардиру красно-белых, помимо нескольких европейских грандов, проявляют также команды из Китая, среди которых — один из самых популярных клубов местной Суперлиги «Шанхай Шеньхуа».



По информации «Известий», нынешней зимой «белые дьяволы» (прозвище команды на родине. — «Известия») связывались с представителями Квинси Промеса на предмет его возможного переезда в Китай. Руководство «Шанхай Шеньхуа» предложило 24-летнему футболисту солидный долгосрочный контракт с ежегодным окладом около €6 млн без учета бонусов и премиальных. Также китайский клуб был готов удовлетворить финансовые требования «Спартака» по трансферу полузащитника. Однако до предметных переговоров дело так и не дошло — Промес практически без раздумий отказался от возможности продолжить карьеру в Китае.



— В приобретении Квинси Промеса заинтересованы несколько китайских клубов, наибольшую активность из которых проявил «Шанхай Шеньхуа», — рассказал «Известиям» источник из близкого окружения футболиста. — Представители команды четко обозначили свой интерес в общении с агентами игрока и проявили настойчивость. Промесу было обещано двукратное увеличение зарплаты. В случае согласия футболиста на переезд в Китай руководство «Шанхай Шеньхуа» было готово в кратчайшие сроки решить вопрос по условиям трансфера со «Спартаком». Однако Промес дал понять, что на данном этапе карьеры он не намерен переезжать в Китай. Его приоритетом по-прежнему остается Европа.

Фото: ИЗЕСТИЯ/Павел Бедняков

Стоит отметить также, что нынешний сезон Квинси Промес намерен завершить в «Спартаке». Рассматривать предложения от других клубов голландский полузащитник начнет только летом.



— Промес очень хочет помочь красно-белым добиться в этом сезоне максимального результата в чемпионате России, — продолжил источник «Известий». — Футболист понимает, что нужен команде для решения поставленных задач, одной из которых является попадание в Лигу чемпионов. До лета Квинси не собирается рассматривать предложения от других клубов, несмотря на желание попробовать свои силы в одной из ведущих европейских лиг. По завершении российского первенства футболист вернется к этому вопросу. При принятии окончательного решения многое будет зависеть от результатов, которых «Спартак» добьется в нынешнем сезоне.

В 2016 году китайские клубы стали одними из самых активных и щедрых как на зимнем, так и на летнем трансферных рынках. Они скупили половину чемпионского состава бразильского «Коринтианса», а также приобрели целый ряд мировых звезд из ведущих европейских клубов. В ходе зимней трансферной кампании китайцы потратили в общей сложности более €200 млн на усиления. Летом — еще около €129 млн. Помимо оплаты трансферов футболистов, клубы заключили с игроками высокооплачиваемые долгосрочные контракты, согласно которым средняя заработная плата звездных новичков в Китае составляет более €6 млн в год.



Минувшим летом наиболее дорогим приобретением китайцев стал бывший нападающий «Зенита» бразилец Халк, чей трансфер обошелся клубу «Шанхай СИПГ» в €56 млн.



Квинси Промес перешел в «Спартак» летом 2014 года, подписав с клубом четырехлетний контракт (сумма трансфера, по неофициальным данным, составила €12 млн), и довольно быстро стал настоящей звездой российской премьер-лиги. В нынешнем сезоне голландец является ключевым игроком красно-белых и лучшим бомбардиром команды. Он принял участие в 14 из 17 матчей команды в РФПЛ, забил в них шесть мячей и отдал столько же голевых передач.



Всего за «Спартак» в различных турнирах Промес провел 78 игр, забил 37 голов и отдал 20 результативных передач. Несколько раз полузащитник признавался лучшим футболистом месяца в РФПЛ. Дважды подряд (в сезонах-2014/15 и 2015/16) он становился лучшим игроком «Спартака» по версии болельщиков.



Минувшим летом Квинси Промес продлил контракт со «Спартаком» до 2021 года.



Рыночная стоимость голландца, по данным экспертов, на сегодня составляет около €15 млн.

