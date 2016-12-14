Ядерное топливо из РФ будет поставляться на шведскую АЭС «Рингхальс»

Топливная компания госкорпорации «Росатом» ТВЭЛ заключила коммерческий контракт на поставку ядерного топлива для крупнейшей атомной электростанции Швеции «Рингхальс».



Как сообщил владелец атомной станции, шведский энергетический концерн Vattenfall, контракты на поставку топлива для третьего и четвертого блоков АЭС «Рингхальс» были заключены с тремя топливными компаниями — ТВЭЛ, французской Areva и американо-японской Westinghouse.



Отмечается, что поставки планируется осуществить в период с 2018 по 2025 год. Стоимость контрактов составляет 1,2 млрд шведских крон (около €123 млн).



В свою очередь, ТВЭЛ информировала, что ядерное топливо «ТВС-Квадрат» российского производства будет поставляться на шведскую АЭС «Рингхальс» с 2021 года. Компания уточнила, что контракт был подписан 30 ноября.

Напомним, в сентябре 2012 года «Росатом» подписал контракт с Vattenfall Nuclear Fuel на поставку опытной партии российского топлива «ТВС-Квадрат» для энергоблока АЭС «Рингхальс».



Vattenfall принадлежит 70% акций АЭС «Рингхальс». Еще 30% находится во владении немецкой энергетической компании E.ON.