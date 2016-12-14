Австралиец собрал кубик Рубика за 4,73 секунды. Видео

20-летний австралийский студент Феликс Земдегс побил мировой рекорд по скорости сборки кубика Рубика на одну сотую секунды. Его результат составил 4,73 секунды.



Как сообщает издание Daily Mail, соревнования проходили в Мельбурне. Прежний рекордсмен — 20-летний голландец Матс Валк — сидел на соревнованиях рядом с Земдегсом.



Феликс Земдегс — нынешний рекордсмен по среднему времени в сборке кубиков Рубика (3х3х3, 4х4х4 и др.) и выдающийся собиратель многих других головоломок. Три года назад на чемпионате мира в Лас-Вегасе Феликс Земдекс был признан лучшим в мире сборщиком кубика Рубика.



Напомним, в 2010 году американские ученые доказали, что собрать кубик Рубика из любого исходного состояния можно не более чем за 20 ходов.



Группа под руководством профессора Морли Дэвидсона из университета Кента в штате Огайо утверждает, что с помощью компьютеров корпорации Google им удалось перебрать все возможные комбинации головоломки.



Кубик Рубика — механическая головоломка, изобретенная в 1974 году венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрне Рубиком.

