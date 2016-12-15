Служба ценой жизни: в России вспоминают погибших журналистов

15 декабря в России отмечают День памяти погибших журналистов. Первый раз в нашей стране память всех сотрудников средств массовой информации, отдавших жизнь во время исполнения своих обязанностей, почтили 11 декабря 1991 года — после того как в сентябре того же года в Югославии погибли два российских корреспондента.

Позднее по инициативе Союза журналистов России памятной датой официально было назначено 15 декабря. С тех пор ушедших коллег российские журналисты вспоминают ежегодно, но два десятилетия подряд трагический список продолжал неуклонно расти, и только в 2015 и 2016 годах он впервые не пополнился новыми именами. И тем не менее с 1991 года в нашей стране погибли уже свыше 200 журналистов. «Известия» вспомнили коллег, многим из которых работа стоила жизни.

Начало печального отсчета

С 1991 года в России погибли и были убиты свыше 200 российских и зарубежных журналистов, не считая тех, кто не вернулся из горячих точек за пределами страны. Однако в некоторых случаях, когда речь шла об убийстве, обстоятельства преступления остались до конца неясны — установить прямую связь между их гибелью и их профессиональной деятельностью следствию удавалось не всегда.



Чаще всего расплачиваться жизнью за свою работу сотрудникам редакций приходилось в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Только в 1995 году, по некоторым данным, погибли 27 журналистов, и в 1996-м, и в 2000-м список пополнился на 18 имен. Были среди тех, кто ушел в то первое постперестроечное десятилетие, и люди, ставшие негласными символами отечественной журналистики.



17 октября 1994 года в редакции «Московского комсомольца» от взрыва мины погиб 27-летний журналист газеты Дмитрий Холодов. Дело о его смерти дошло до суда лишь спустя несколько лет, однако в 2002 и 2004 годах обвиняемые в убийстве были оправданы.



Через год, в 1995-м, в подъезде собственного дома был убит первый ведущий программы «Поле чудес», любимец телезрителей и первый генеральный директор ОРТ Влад Листьев. Как и большинство убийств, совершенных в те годы, оно осталось нераскрытым.

Ушедшие в последнее десятилетие

Фото: ТАСС/Петр Ковалев



И хотя в следующее десятилетие печальная статистика пошла на убыль, зачастую с журналистами по-прежнему сводили счеты путем убийства, однако под удар главным образом попадали сотрудники небольших региональных изданий. Имена большинства из них широкой публике так и остались неизвестными. Тем не менее на всю страну прогремели несколько убийств и нападений.



В марте 2008 года в подъезде собственного дома была в упор застрелена журналистка «Новой газеты» Анна Политковская.



В ноябре того же года было совершено нападение на главного редактора газеты «Химкинская правда», одного из защитников Химкинского леса Михаила Бекетова, которому оно стоило сначала здоровья, а затем и жизни — Михаил Бекетов провел на лечении больше полутора лет и скончался в 2013 году.



Год спустя погибла журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова, попытавшаяся остановить человека, выстрелившего в центре Москвы в ее спутника, адвоката Станислава Маркелова.



В том же 2009 году в Ингушетии была убита Наталья Эстемирова, журналист и сотрудница правозащитного центра «Мемориал».

Новая горячая точка



Ежегодно ООН и еще целый ряд международных организаций составляют списки наиболее опасных для журналистов стран. В 2014 году Международный институт безопасности журналистов назвал Украину самой опасной для журналистов страной по итогам полугодия.



В том же году при освещении ситуации в зоне конфликта на юго-востоке страны за одно лето погибли пять российских журналистов: работавший с итальянским корреспондентом Андреа Рокелли военный переводчик Андрей Миронов, сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин, оператор «Первого канала» Анатолий Клян и фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Андрей Стенин. Его именем в 2015 году была названа международная премия для фотографов, учрежденная агентством под эгидой ЮНЕСКО.

Мировая статистика



По результатам подсчетов Международной федерации журналистов, опубликованным в октябре этого года, к осени 2016 года в мире при исполнении своих служебных обязанностей погибли 66 журналистов.

Больше всего, 11 человек, погибли в Афганистане, в Мексике погибли восемь работников СМИ, в Ираке — семь, в Сирии, так же как и в Йемене, Пакистане, Индии и Гватемале, — по пять человек, находившихся там по редакционному заданию. Работа на Украине стоила жизни одному человеку, точно так же, как и в Южном Судане, Иордании и Гвинее.